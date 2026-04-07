Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Nur, Çağrı Bey gemisiyle ilgili açıklama yaptı

Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Mohamed Nur, Somali açıklarında petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde bulunmak üzere yola çıkan "Çağrı Bey" sondaj gemisine ilişkin "Yola çık, Çağrı Bey. Denizler senindir, umuda açılan yollar senindir." açıklamasında bulundu.

Nur, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Çağrı Bey gemisiyle ilgili paylaşım yaptı.

Somali sularındaki bu çalışmaların, Somalililer ve Türkler başta olmak üzere tüm insanlık için hayırlara ve berekete vesile olmasını dileyen Bakan Nur, "Gayret bizden; başarı, takdir ve müjde ise yalnızca Allah'tandır." açıklamasında bulundu.

Bakan Nur'un paylaşımı, "Somali'de ilk kez gerçekleştirilecek derin deniz sondaj faaliyetlerine yönelik beklentilerin arttığı" bir dönemde geldi.

Yetkililer, söz konusu çalışmaların, ülkenin enerji kaynaklarının değerlendirilmesine ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlamasının hedeflendiğine işaret ediyor.

Somali'de, Oruç Reis'in yaptığı sismik araştırmalar sonucunda Çağrı Bey ilk sondajı gerçekleştirecek.

Türkiye ile Somali arasındaki işbirliği, 2011'den bu yana güvenlik, askeri eğitim, ekonomi, sağlık, eğitim ve altyapı gibi alanlarda çok boyutlu şekilde gelişiyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Mogadişu'da kurulan TÜRKSOM Askeri Eğitim Üssü aracılığıyla Somali ordusuna eğitim verilirken; savunma, deniz güvenliği, enerji arama ve kalkınma yardımları alanlarında yürütülen projeler de ülkenin istikrarına katkı sağlıyor.

Çağrı Bey gemisinin 10 Nisan Cuma günü Somali'ye ulaşması bekleniyor.