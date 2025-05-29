SOLOTÜRK İstanbul Semalarında Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirildi.

Yenikapı Etkinlik Alanı üzerinde yapılan gösteriye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Uçuş öncesi Fatih Belediyesi mehter takımı alandaki vatandaşlara mehteran konseri verdi.

Gösteriyi, İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile mülki ve askeri erkan da takip etti.

Binlerce kişinin doldurduğu alandaki vatandaşlar, Atatürk Havalimanı'ndan kalkan SOLOTÜRK'ün F-16 savaş uçağıyla yaptığı çeşitli akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Isı güdümlü füzeleri şaşırtmak için kullanılan alev toplarının da (flare) atıldığı gösteri, izleyenlerin beğenisini topladı.

SOLOTÜRK'ün saat 19.00'da başlayan gösteri uçuşu 22 dakika sürdü.