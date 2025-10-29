SOLOTÜRK, 102. Kuruluş Yıldönümünde Anıtkabir Semalarında Gösteri Uçuşu Yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK ekibinin Anıtkabir semalarında çeşitli manevralarla yaptığı ve yaklaşık yarım saat süren gösteri uçuşu, başkentliler tarafından ilgiyle izlendi.

İzleyiciler, SOLOTÜRK gösterisini cep telefonu kameralarıyla da kaydetti.

Trafikte seyreden bazı sürücüler de araçlarını yol kenarına çekerek gösteriyi takip etti.

Anıtkabir ve çevresindeki vatandaşlar gösteriye alkışlarla eşlik etti.