Söke'de Sezonun İlk Pamuk Hasadı Gerçekleşti
Aydın'ın Söke ilçesinde sezonun ilk pamuk hasadı, kilogramı 300 liradan fabrikaya teslim edildi. Törene, çiftçiler ve tarım yetkilileri katıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde sezonun ilk hasadı yapılan pamuk, törenle kilogramı 300 liradan fabrikaya verildi.

Söke Ovası'nda sezonun ilk pamuk hasadı, Mutlu Ak'ın 2 dönümlük arazisinde yapıldı. Hasat edilen 120 kilogram pamuk, Söke Çırçır-Yağ-Küspe Fabrikası'na teslim edildi.

Hasat edilen ilk pamuklar, sembolik olarak kilosu 300 liradan alındı.

Hasat törenine, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeki Berhuni, Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri ve üreticiler katıldı.

