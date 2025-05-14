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Söke'de Dünya Çiftçiler Günü Kutlandı

Söke'de Dünya Çiftçiler Günü Kutlandı
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Aydın'ın Söke ilçesinde, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen törende, çiftçiler Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, çiftçilerin sorunlarına dikkat çekti.

Aydın'ın Söke ilçesinde, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Söke Ziraat Odası Başkanlığı tarafından, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törende, çiftçiler Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende konuşan Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, tüm çiftçilerin gününü kutlayarak, üreticilerin yaşadıkları sorunlar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
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