ŞOK Marketler Kadın İstihdamında Ödül Aldı
ŞOK Marketler, 'Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması'nda 'Kadın İstihdamını En Hızlı Artıran Şirket' kategorisinde birinci oldu. CEO Uğur Demirel, kadınların iş hayatında fırsat eşitliğini desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.

ŞOK Marketler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu himayesinde ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğiyle düzenlenen 'Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması"nda 'Kadın İstihdamını En Hızlı Artıran Şirket' kategorisinde birinci oldu.

Ödül, TOBB Konferans Salonu'nda düzenlenen törende Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk'ün katılımlarıyla takdim edildi. Ödülle ilgili konuşan ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel, "Kadınlar için iş hayatında fırsat eşitliğini desteklemek, kurum kültürümüzün odak noktalarından birini oluşturuyor. Bugün toplam çalışan sayımızın yüzde 58'ine ulaşan kadın çalışan oranımızla sektörde öncü olmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye genelinde istihdam sağlarken, kadınların kariyer yolculuklarında gelişimlerini destekliyor; 'ŞOK'ta Ben de Varım' gibi projelerimizle kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesine katkıda bulunuyoruz. Bu ödül, bu alandaki kararlılığımızın ve çalışmalarımızın bir göstergesi niteliğindedir. Kadın istihdamına yönelik çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde de güçlendirerek sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
