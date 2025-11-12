Haberler

Slovenya Hükümeti, Renault'un Elektrikli Araç Üretimine 28 Milyon Euro Destek Sağlayacak

Güncelleme:
Slovenya, Renault'nun Novo Mesto'daki Revoz fabrikasında üretilen yeni elektrikli Twingo E-Tech modelinin üretimi için 28 milyon euro finansman desteği sağlayacağını açıkladı. Projeyle birlikte elektrikli mobilite ve istihdam artışı hedefleniyor.

NOVO MESTO, 12 Kasım (Xinhua) -- Slovenya hükümeti, Renault'nun Novo Mesto'daki Revoz fabrikasında üretilen yeni Twingo E-Tech model elektrikli aracının üretimini desteklemek amacıyla 28 milyon euro (32 milyon ABD doları) tutarında kaynak sağlayacağını açıkladı.

Slovenyalı yetkililerin salı günü yaptığı açıklamaya göre toplam değeri 120 milyon euro olan projeyle Slovenya'nın elektrikli mobiliteye geçişinde büyük bir artış yaşanması bekleniyor. Tam ölçekli üretimin gelecek yıl başlamasıyla, Renault'nun yan kuruluşu olan Revoz'un 2025 sonuna kadar yaklaşık 250 yeni istihdam yaratması planlanıyor.

Finansman anlaşmasını imzalayan Ekonomi Bakanı Matjaz Han, finansman anlaşmasının Slovenya'nın otomotiv sektöründe yeni bir sayfa açtığını ve Renault ile uzun süren görüşmelerin ardından üretimin güvence altına alındığını söyledi. Pilot üretim halihazırda devam ederken, üretimin 2026 yılına kadar vardiya başına 260 araca çıkması bekleniyor.

Han, projenin aynı zamanda Slovenya'nın yüksek katma değerli üretime ve AB'nin yeşil dönüşüm hedeflerine olan bağlılığının da bir göstergesi olduğunu vurguladı.

