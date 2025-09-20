Sivrihisar Hava Gösterileri'nde SOLOTÜRK Rüzgar Gibi Geçti

Haberler

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen 10. 'Sivrihisar Hava Gösterileri' etkinliğinde Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, yoğun ilgi ile karşılandı. Gösteriye katılan vatandaşlar, akrobasi hareketlerini ilgiyle izledi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Sivrihisar Hava Gösterileri"nde SOLOTÜRK uçtu.

Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği tarafından "SHG Airshows" adıyla organize edilen gösterilere, Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK de organizasyonda uçuş gerçekleştirdi.

Gösteriyi izlemeye gelen çok sayıda kişi, akrobasi hareketlerini cep telefonu kameralarıyla kaydetti, bazı vatandaşlar da alandaki coşkuya alkışlarla destek verdi.

İki F-16 uçağıyla gösteriye gelen SOLOTÜRK ekibi, yaklaşık yarım saat süren uçuşun ardından vatandaşları selamladı.

SOLOTÜRK ekibinin gösterisiyle organizasyonun ilk günü sona erdi.

