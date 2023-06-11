Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Suşehri ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından bölgede incelemede bulundu. Selde can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Vatandaşlarımızın zararlarını ve mağduriyetlerini gidereceğiz. Bu tür felaketlerin bir daha yaşanmaması en büyük dileğimiz.

Sivas Valisi Şimşek selin vurduğu Suşehri'nde incelemelerde bulundu

SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından Sivas Valisi bölgede incelemede bulundu.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, dün akşam saatlerinde Suşehri ilçesinde yağışlardan olumsuz etkilenerek zarar gören Solak ve Karaağaç köyü Tepecik mezrasında haneleri, tarım arazilerini ve seraları inceleledi. Suşehri ilçesinde 7 hanede mahsur kalan vatandaşlar ekipler tahliye edilerek, öğretmen evine yerleştirildi. Ekipler sel felaketinin ardından bölgede yoğun çalışmalara devam ederken Sivas Valisi Şimşek, sel felaketinden etkilenen vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini illetti.

Bölgede incelemede bulunan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Devlet Su İşleri, İl Özel İdaresi, belediyelerimiz ve tüm kurumlarımızla bölgede ıslah çalışmalarımızı hummalı şekilde devam ettiriyoruz. Aksu köyümüzde 40 kuzu sele kapılarak maalesef telef oldu. Bazı köy ve köy içi yollarında bozulmalar meydana geldi. Selde can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Vatandaşlarımızın zararlarını ve mağduriyetlerini gidereceğiz. Bu tür felaketlerin bir daha yaşanmaması en büyük dileğimiz." dedi.