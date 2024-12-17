Sivas'ta Yerli Malı Haftası Etkinliği Düzenlendi
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Yerli Malı Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Kaymakam Musa Türkmen, yerli ve milli ürünlerin önemini vurgulayarak öğrencilere yerli malı kullanma tavsiyesinde bulundu.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi.
Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şaban Balcı, Akıncılar İlkokulu'nda düzenlenen Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliğine katıldı.
Yerli ve milli ürünlerin önemini anlatan Türkmen, öğrencilere de yerli malı kullanmaları önerisinde bulundu.
Kaynak: AA / Kazım Perçin - Güncel