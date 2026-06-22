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Tekirdağlı güreşçi Esma Nur Kara Türkiye ikincisi oldu

Tekirdağlı güreşçi Esma Nur Kara Türkiye ikincisi oldu
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Sivas'ta düzenlenen U17 Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 73 kiloda mücadele eden Esma Nur Kara, Türkiye ikincisi oldu. Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, genç sporcuyu tebrik ederek başarısının ilçe adına gurur verici olduğunu belirtti.

Sivas'ta düzenlenen U17 Türkiye Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Esma Nur Kara, 73 kilogram kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Şampiyonada başarılı bir performans sergileyen Kara, rakiplerini geride bırakarak final müsabakasına yükseldi.

Genç sporcu, organizasyonu Türkiye ikincisi olarak tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, yaptığı açıklamada, Esma Nur Kara'nın elde ettiği derecenin ilçe adına gurur verici olduğunu belirtti.

Topak, genç sporcunun azim ve disiplinle çalışarak önemli bir başarı elde ettiğini ifade ederek, "Gençlerimizin emek vererek kazandığı her başarı bizleri mutlu ediyor. Esma Nur Kara'yı, ailesini ve antrenörlerini tebrik ediyorum." dedi.

Sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceklerini aktaran Topak, gençlerin spor, eğitim ve sanat alanlarında gelişimlerine katkı sunmayı sürdüreceklerini belirtti.

Türkiye ikincisi olan Esma Nur Kara da başarısında emeği bulunan ailesine, antrenörlerine ve kendisine destek verenlere teşekkür ederek, gelecekte daha büyük başarılar elde etmek için çalışmalarını sürdüreceğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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