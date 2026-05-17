Taraftarları taşıyan yolcu midibüsü devrildi: 25 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde, Ankara'daki maç dönüşü Malatya'ya giden taraftarları taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3'ü ağır 25 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Malatya-Kayseri kara yolu Güneş köyü yakınlarında meydana geldi. Ankara'da oynanan Çorluspor 1947- Malatya Yeşilyurtspor maçının ardından Malatya'ya dönmek için yola çıkan taraftarları taşıyan, sürücüsü henüz öğrenilmeyen 44 BR 029 plakalı midibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 25 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Sivas'ın Gürün ve Kayseri'nin Pınarbaşı ilçelerindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Gürün'de ilk müdahaleleri yapılan ve durumları ağır olan 3 yaralı ise Sivas kent merkezine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
