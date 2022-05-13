Sivas'ta seyir halindeki tırın lastiği yandı
AA - Kemal Erdoğmuş - Güncel
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde seyir halindeki tırın lastiğinde çıkan yangın söndürüldü.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde seyir halindeki tırın lastiğinde çıkan yangın söndürüldü.
Uğur Ç. (38) yönetimindeki 33 AJZ 519 plakalı çekicinin arka lastiği, Pınarbaşı-Şarkışla kara yolu Kışla köyü yakınlarında seyir halindeyken alev aldı.
Sürücünün yol kenarına çektiği tırdaki yangına ilk müdahaleyi İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptı.
Yangın, olay yerine gelen Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel