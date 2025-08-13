Sivas'ta Saman Yangını, 4 Traktör ve 5 Römork Yandı

Sivas'ın İnceağa köyünde çıkan saman yangını sonucunda Halis ve Hasan Polat kardeşlere ait 4 traktör ve 5 römork kullanılamaz hale geldi. Yangın, kısa sürede büyüyerek bölgedeki çiftlikte büyük hasara yol açtı.

Sivas'ta merkeze bağlı İnceağa köyünde samanların tutuşması sonucu çıkan yangında, 4 traktör ve 5 römork kullanılamaz hale geldi.

Merkeze bağlı İnceağa köyünde Halis ve Hasan Polat kardeşlere ait çiftlikte saman balyalarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın Polat kardeşlere ait 4 traktör ile 5 römorka da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 4 traktör ile 5 römork kullanılamaz hale geldi, çiftlikte bulunan saman balyaları da kül oldu.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
