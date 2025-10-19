Sivas'ta motosiklet tutkunları drift alanında buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediyesi ve Sivas Motosiklet Kulüpleri Birliği tarafından sezonun son etkinliği kapsamında drift alanında kapanış programı düzenlendi.

Motosikletliler, drift gösterileriyle izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşattı.

Programda konuşan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, gençlerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Drift alanını yakın zamanda hizmete açtıklarını anımsatan Uzun, "Türkiye'de büyük ses getiren ve seçim vaatlerimiz arasında yer alan drift alanını şehrimize kazandırdık. Drift tutkunlarını artık burada misafir ediyoruz. Sezonun kapanışında motosikletseverlerle bir araya gelerek güzel bir programı tamamladık." ifadesini kullandı.

Uzun, program sonunda drift alanında motosikletle tur attı.