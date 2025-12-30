Haberler

Sivas'ta mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Sivas'ta bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Sivas'ta bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ata Sanayi Sitesindeki bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, iş yerinde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
Haberler.com


