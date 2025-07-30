Sivas'ta IPARD Destekleri İçin Bilgilendirme Toplantısı

Sivas'ta IPARD Destekleri İçin Bilgilendirme Toplantısı
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Sivas Ticaret Borsası ve STSO iş birliğinde düzenlenen toplantıda, IPARD Programı kapsamındaki 'M7 - Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme' destekleri hakkında bilgi verildi. Yetkililer, kırsalda yaşayan vatandaşların ekonomik faaliyetlere katılımının önemine vurgu yaptı.

Sivas Ticaret Borsası ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) iş birliğinde, IPARD Programı kapsamında yürütülen "M7 - Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme" destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan STSO Başkanı Zeki Özdemir, kırsal kalkınma ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından IPARD desteklerinin büyük bir fırsat sunduğunu belirtti.

Özdemir, Sivas'ta üretimin çeşitlendirilmesi için çalıştıklarını aktararak, "Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın ekonomik faaliyetlere daha fazla katılması ve yeni iş alanlarının oluşturulması en öncelikli hedeflerimizdendir. Bu anlamda, IPARD programı kapsamındaki destekleri çok önemsiyor, üreticilerimizin ve girişimcilerimizin bu fırsatları değerlendirmesini bekliyoruz." dedi.

IPARD programı kapsamında yürütülen "M7 – Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme" destekleriyle ilgili bilgilendirme toplantısında bir araya geldiklerini belirten Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya ise "Kırsal kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda, çiftçilerimizin ve girişimcilerimizin tarım dışı gelir kaynaklarına yönelmesini, üretim alanlarını çeşitlendirmesini ve işlerini büyütmesini son derece önemsiyoruz. Bu anlamda IPARD destekleri, kırsal bölgelerimizin ekonomik ve sosyal gelişimi için büyük fırsatlar sunmaktadır. Sivas Ticaret Borsası olarak her zaman üreticimizin, girişimcimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bilgiyle, rehberlikle ve doğru yönlendirmeyle bu desteklerden daha fazla yatırımcımızın faydalanmasını arzu ediyoruz. Toplantımızın verimli geçmesini diliyor, emeği geçen tüm kurum ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Sivas İl Koordinatörü Muhammed Ali Genç de M7 tedbiri kapsamında sunulan hibeler, başvuru şartları, desteklenen sektörler ve proje hazırlık süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler verdi.

Toplantıya, Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, çiftçiler, yatırımcılar ve sektör temsilcileri katıldı

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
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