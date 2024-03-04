Sivas'ta Halı Saha İncelemesi ve Suşehri Masa Tenisi Turnuvası

Sivas'ın Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, ilçede yapımı devam eden halı sahada incelemelerde bulundu.

Kaymakam Açıkbaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Yeni Mahalle'de yapımı devam eden halı sahada incelemelerde bulunularak yetkililerden bilgi aldı.

İncelemede İlçe Milli Eğitim Müdürü Şaban Balcı, Açıkbaş'a halı saha hakkında bilgi verdi.

Suşehri'nde masa tenisi turnuvası

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, kız öğrenciler arasında masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Suşehri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvaya 25 kız öğrenci katıldı.

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği turnuvada dereceye giren öğrencilerin ödülleri Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Suat Yüksel, Gençlik Merkezi Müdürü Murat Zorlu ve Yurt Müdürü Göksal Soylu tarafından verildi.