Sivas'ta 200 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi

Koyulhisar ilçesinde yapılan uygulama sonucunda 200 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün bulunurken, sürücü G.K. gözaltına alındı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 200 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Koyulhisar ile Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişindeki uygulama noktasında durdukları araçta arama yaptı.

Aramada, çuvalların içerisinde poşetler halinde 200 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü G.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
