Sivas'ta Çiftçilere Domates ve Salatalık Fidesi Dağıtımı Yapıldı

Doğu Anadolu Projesi (DAP), Sivas'ın Akıncılar ilçesinde "Örtü Altı Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında çiftçilere domates ve salatalık fidesi dağıttı.

DAP tarafından ilçede seracılık faaliyetlerini artırmak ve desteklemek için 13 üreticiye 20 bin domates ve 10 bin salatalık fidesinin dağıtımı yapıldı.

Ayrıca dikilen fidelerin sağlıklı gelişimi için ise 26 torba gübre, 13 şarjlı ilaç pompası, 13 kombi izeloment gübresi ile yaprak gübresi de üreticilere teslim edildi.

Programa, Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, DAP Daire Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöven, Akıncılar Belediye Başkan Vekili Durali Üstün, ilçe protokolü, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.