Sivas'ta anaokulu öğrencileri atık malzemelerle kostüm defilesi düzenledi - Haberler

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Sivas'ta anaokulu öğrencileri atık malzemelerle kostüm defilesi düzenledi

AA - Kemal Erdoğmuş - Güncel
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Sivas'ta anaokulu öğrencileri atık malzemelerle kostüm defilesi düzenledi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde anaokulu öğrencileri atık malzemelerden yaptıkları kostümleri defilede tanıttı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde anaokulu öğrencileri atık malzemelerden yaptıkları kostümleri defilede tanıttı.

Şarkışla Çağdaş Yaşam Kenan Tunakan Anaokulunda, çevreyi koruma ve geri dönüşüm bilincini artırmak amacıyla atık malzemelerden oluşan kıyafetlerle defile gerçekleştirildi.

Minik öğrenciler defilede, plastik bardak, CD, karton, gazete, çöp poşeti ve çuval gibi atık malzemeleri geri dönüştürüp yaptıkları kostümlerini sergiledi.

Okulun müdürü Bayram Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında geri dönüşüm malzemeleri ile neler yapılabileceğini göstermek için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Minik öğrencilerde çevre bilinci oluşturmayı amaçladıklarını belirten Avcı, "Amacımız çocuklarımızın aslında çöp olarak düşündükleri malzemelerle nasıl geri dönüşüm yapacağını kanıtlamak ve onlarda çevre bilincini oluşturmaktı." dedi.

Düzenlenen etkinliğe destek veren Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri de atık malzemelerden okullarında yaptıkları oyuncak ve bez bebekleri açtıkları stantta satışa sundu.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Şule Toyoğlu, satışa sunulan bebeklerden elde edilecek gelirle fidan dikeceklerini ifade etti.

AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel

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