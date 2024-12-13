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Sivas'ta 4 bin 275 aileye yakacak desteği

Sivas'ta 4 bin 275 aileye yakacak desteği
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Sivas Belediyesi, Hayat Ağacı Derneği işbirliğiyle ihtiyaç sahibi 4 bin 275 aileye toplamda 1200 lira yakacak nakdi yardımı yapacak. Gülkartlar aracılığıyla dağıtılacak destekler 20 Ocak itibarıyla kullanılabilecek.

Sivas Belediyesi ve Hayat Ağacı Derneği işbirliğinde ihtiyaç sahibi 4 bin 275 aileye yakacak için nakdi yardım yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Adem Uzun'un talimatıyla kent merkezinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere yönelik nakit yakacak desteği sağlanacak.

İhtiyaç sahiplerine dağıtılacak "Gülkart"lara ocak, şubat ve martta toplam 1200 lira yüklenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Uzun, yardım için 7 bin 75 kişinin başvurduğunu, 4 bin 275 kişinin yardım almaya hak kazandığını belirterek, "Ocak ayının ilk haftasında vatandaşlarımıza Gülkart dağıtmaya başlayacağız. 20 Ocak'tan sonra yakacak desteğimiz bu karta yatmış olacak. İsteyenler bu yardımı nakit olarak çekebilecek. İsteyenler ise şehrimizdeki yakacak satan esnafımızdan bu kartla alışveriş yapabilecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
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