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Sivas'ta 20 Kilo 540 Gram Ağırlığında Karpuz Yetiştirildi

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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Hüseyin Denli, 20 kilo 540 gram ağırlığında bir karpuz yetiştirdi. İlçe pazarında satışa sunulan karpuz, Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç tarafından kutlandı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde bir üreticinin yetiştirdiği karpuz 20 kilo 540 gram olarak tartıldı.

Kavunuyla ünlü ilçede çiftçilik yapan Hüseyin Denli, tarlasında yetiştirdiği 20 kilo 540 gram ağırlığındaki karpuzu ilçe pazarında satışa sundu.

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, ilçe pazarında bir araya geldiği esnafla sohbet etti, Denli'yi kutladı.

İlçede son dönemde kavunun yanı sıra karpuzda üretildiğini belirten Sevinç, "Hüseyin Denli abimiz çok güzel bir karpuz yetiştirmiş. Diyarbakır karpuzuyla eşdeğer hatta onlara rakibiz." dedi.

Kaynak: AA / Kazım Perçin - Güncel

Yerel Haberler Hüseyin Denli Murat Sevinç Akıncılar Ekonomi Güncel Tarım Yaşam sivas

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