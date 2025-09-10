Haberler

Sivas'ın Gemerek İlçesinde Sezonun İlk Pancar Hasadı Yapıldı

Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca ve diğer yetkililerin katıldığı programa, çiftçilere bol ve bereketli bir sezon dilekleriyle sezonun ilk pancar hasadı gerçekleştirildi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde sezonun ilk pancar hasadı yapıldı.

İlçede bir üreticiye ait tarlada yapılan hasada katılan Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, çiftçilere bol ve bereketli bir sezon diledi.

Kurban kesimi ve dua edilen programa, Gemerek Belediye Başkanı Sezai Çelikten, İlçe Emniyet Müdürü Dağıstan Çağıran, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Tugay Olucak ve Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mehmet Sarıhan katıldı.

Konuşmaların ardından ilçede sezonun ilk pancar hasadı gerçekleştirildi.

