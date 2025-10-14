Sivas'ın Gemerek İlçesinde Gilaburu Hasadı Başladı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde gilaburu hasadı başladı.

Eğerci köyünde ürünün hasadına başlayan üretici Burak Beserek, gilaburunun hastalıklara iyi gelen bir meyve olduğunu belirtti.

Bitkinin herkes tarafından tüketilmesini ve Gemerekli vatandaşların yöreye tanıtmasını beklediklerini dile getiren Beserek, gilaborunun hem sağlığa faydalı olduğunu hem de ilçenin tanıtımına katkı sağlayan bir ürün olduğunu ifade etti.

Gilaborunun, coğrafi işaret belgesiyle yöreye özgü bir marka değeri kazandığını kaydeden Beserek, "Yöre halkı, bu tescilli ürünün hem yerel ekonomiye katkı sağlamasını hem de Türkiye genelinde daha fazla tanınmasını istiyor." dedi.