Haberler

Sivas'ın Gemerek İlçesinde Gilaburu Hasadı Başladı

Sivas'ın Gemerek İlçesinde Gilaburu Hasadı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gemerek'te gilaburu meyvesinin hasadı başladı. Üretici Burak Beserek, bu meyvenin hastalıklara iyi geldiğini ve bölge tanıtımına katkı sağladığını vurguladı. Gilaburu, coğrafi işaret belgesi ile yerel ekonomiye önemli katkılar sağlıyor.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde gilaburu hasadı başladı.

Eğerci köyünde ürünün hasadına başlayan üretici Burak Beserek, gilaburunun hastalıklara iyi gelen bir meyve olduğunu belirtti.

Bitkinin herkes tarafından tüketilmesini ve Gemerekli vatandaşların yöreye tanıtmasını beklediklerini dile getiren Beserek, gilaborunun hem sağlığa faydalı olduğunu hem de ilçenin tanıtımına katkı sağlayan bir ürün olduğunu ifade etti.

Gilaborunun, coğrafi işaret belgesiyle yöreye özgü bir marka değeri kazandığını kaydeden Beserek, "Yöre halkı, bu tescilli ürünün hem yerel ekonomiye katkı sağlamasını hem de Türkiye genelinde daha fazla tanınmasını istiyor." dedi.

Kaynak: AA / Erhan Aksoy - Güncel
DEM Parti'den Bahçeli'ye 'Uçuk talepler' yanıtı! 10 isteği kürsüden tek tek sıraladı

Bahçeli "Uçuk taleplerden kaçının" dedi, DEM Parti 10 maddeyi sıraladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BM: Gazze'nin yeniden yaşanabilir hale gelmesi için 70 milyar dolar gerekiyor

Gazze'nin yeniden inşası için ne kadar gerekli? BM ilk kez rakam verdi
Düğmeye basıldı! Fenerbahçe'den Ferdi bombası

Düğmeye basıldı! Fenerbahçe'den Ferdi bombası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.