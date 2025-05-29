Sivas'ın Akıncılar İlçesinde Dart Turnuvası Düzenlendi

Sivas'ın Akıncılar İlçesinde Dart Turnuvası Düzenlendi
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Akıncılar Kaymakamlığı tarafından düzenlenen dart turnuvasının finaline katılan Kaymakam Musa Türkmen, centilmence mücadeleler gerçekleştirdiğini belirtti ve katılan tüm sporculara teşekkür etti.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde dart turnuvası düzenlendi.

Kaymakamlık tarafından ilçedeki spor salonunda düzenlenen turnuvanın finaline Akıncılar Kaymakam Musa Türkmen ve Belediye Başkanı Murat Sevinç katıldı.

Türkmen, turnuvanın centilmence mücadelelere sahne olduğunu belirterek, katılım sağlayan tüm sporculara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Kazım Perçin - Güncel
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