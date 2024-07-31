Üye Girişi
Haberler

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Zara ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Zara ilçesinde Ziraat Odası'nı ziyaret ederek faaliyetler hakkında bilgi aldı. Ayrıca tarımsal faaliyetlere katıldı ve hayvancılık işletmesini gezdi.

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Zara ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Zara Ziraat Odası'nı ziyaret eden Yıldız, Oda Başkanı Zeki Şimşek'ten faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Zara Ziraat Odası tesislerinde alımlara başlayan Toprak Mahsulleri Ofisi hububat alım noktasını ziyaret eden Yıldız, yetkililerden alımlar hakkında bilgi aldı.

İlçe kırsalında devam eden tarımsal faaliyetlere de katılan Yıldız, buğday hasadı yapan çiftçilerle sohbet etti, biçerdöverle hasat yaptı, Düzceli köyünde Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması (ETKİYAP) Projesi kapsamında suni tohumlamayla dünyaya gelen buzağıların bulunduğu Erkan Yıldırım'a ait hayvancılık işletmesini gezdi.

Son olarak Tuzlagözü köyünde Hüseyin Koç'a ait arılığı ziyaret eden Yıldız, bal sağımına katıldı.

Yıldız'a ziyaretlerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kadir Evci, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ayhan Özdemir, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek de eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Seyit Yıldız Sivas Ekonomi Güncel Haberler

İntikam bayrağı göndere çekildi, bölgesel savaş artık resmen kapıda

İntikam bayrağı göndere çekildi, bölgesel savaş artık resmen kapıda

 Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi

Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi

 Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum

Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum

Bakmadan Geçme

Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Sarıçam, İmamoğlu, Saimbeyli 1 Ağustos 2024 Adana su kesintisi listesi! Salako filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Salako filmi ne zaman, nerede çekildi? Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Yavuzeli, Nizip, Oğuzeli 1 Ağustos 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Yeşil Yol filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yeşil Yol filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Seydişehir, Yunak, Hadim 1 Ağustos 2024 Konya su kesintisi listesi! İntikam bayrağı nedir? İntikam bayrağının anlamı ne? İran'da intikam bayrağı çekildi mi? Kenan Işık eşi ve çocukları kimdir? Kenan Işık eşi Beril Işık kimdir? Kenan Işık kaç çocuğu var? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Döşemealtı, Gazipaşa, Elmalı 1 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi! YAŞ toplantısı ne zaman, hangi tarihte? 2024 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı gündemi nedir, ne zaman açıklanacak? Zehra Güneş neden oynamıyor? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçında Zehra neden yok? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Kestel, Mudanya, Nilüfer 1 Ağustos 2024 Bursa su kesintisi listesi! Ozan Can Kökçü kimdir? Ozan Can Kökçü nereli, kaç yaşında? Kerahat vakti nedir? Kerahat vakti ne zaman? Kerahat vaktinde namaz kılınır mı? #128332 İETT otobüs, Marmaray, metrobüs, metro, vapur fiyat listesi! 2024 İstanbul toplu taşıma İETT tam, öğrenci zamlı fiyatları! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Kalecik, Akyurt, Beypazarı 1 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi!
Esnafın 'Cenazedeyiz' uyanıklığı! Baskın haberini önceden alanlar kepenk kapattı

Esnafın "Cenazedeyiz" uyanıklığı! Baskın haberini önceden alanlar kepenk kapattı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title