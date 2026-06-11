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Sivas'ta şakayık hasadı yapıldı

Sivas'ta şakayık hasadı yapıldı
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde Nurettin Otyakmaz tarafından 2021'de başlatılan şakayık üretimi her yıl artıyor. 5 farklı renkteki çiçekler soğuk hava depolarında saklanarak Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde şakayık hasat edildi.

Tatlıcak mezrasında Nurettin Otyakmaz'a ait arazide 2021 yılında yetiştirilmeye başlanan şakayık üretim alanı her geçen yıl artıyor.

Şakayık bahçesini ziyaret eden Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Salih İnan, Gemerek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cem Demir, incelemede bulunarak yetkililerden üretim süreci hakkında bilgi aldı.

Kurduğu bahçede 5 farklı renkte şakayık çiçeği yetiştiren Otyakmaz, çiçeklerin kesiminin ardından soğuk hava deposunda muhafaza edildiğini söyledi.

Otyakmaz, soğuk hava depolarında saklanan şakayıkların yaklaşık 2 ay boyunca tazeliğini koruduğunu belirterek, "Ürünleri günlük olarak Türkiye'nin farklı illerine gönderiyoruz. 2021 yılında şakayık üretimine başladım. Her yıl üretim alanımı genişleterek çoğalttım. Bahçemde 5 farklı renk bulunuyor. Bu yıl yaklaşık 30 bin çiçek kesmeyi hedefliyorum. Şu ana kadar bunun yarısını kestim. Depomdan günlük olarak Türkiye'nin her yerine gönderiyorum. Yaptığım işi çok seviyorum ve bu üretimden büyük mutluluk duyuyorum. Gemerek ilçesine bir değer kattığımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Özellikle son yıllarda süs bitkileri üretimine olan ilginin artmasıyla Gemerek'te yetiştirilen şakayık çiçekleri, Türkiye genelinde talep görüyor.

Kaynak: AA / Erhan Aksoy
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