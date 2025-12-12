Haberler

Sivas Belediyesi, 4 yeni halk otobüsünü hizmete sundu

Sivas Belediyesi, 4 yeni halk otobüsünü hizmete sundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas Belediyesi, toplu taşımayı rahatlatmak amacıyla 4 yeni halk otobüsü tanıttı. Başkan Adem Uzun, yeni otobüslerin daha geniş kapasiteye sahip olduğunu ve işletme maliyetlerinin düşük olduğunu belirtti.

Sivas Belediyesi, toplu taşımayı rahatlatmak amacıyla 4 yeni halk otobüsünü hizmete sundu.

Belediye Başkanı Adem Uzun, Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı İsmail Hakkı Öztürk, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şaban Yalman, Cumhuriyet Meydanı'nda yeni halk otobüslerinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Uzun, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, toplu taşımada altyapıyı güçlendirmek adına önemli adımlar attıklarını söyledi.

Sekiz metre uzunluğundaki mevcut otobüslerin yoğunluk oluşturduğunu anlatan Uzun, "Yeni alınan 12 metrelik araçlar daha geniş, daha fazla koltuk kapasiteli ve işletme maliyetlerinin düşük olması nedeniyle kooperatife önemli katkı sağlayacak." dedi.

Uzun, Halk Otobüsleri Kooperatifi ile otobüsleri büyüteceklerinin sözünü verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kooperatifimiz elini taşın altına koydu, biz de belediye olarak destek vererek şu an itibarıyla 4 sarı uzun otobüsü şehrimizin hizmetine kazandırmış olduk. Bu çalışmalarımız ilerleyen dönemde devam edecek. Amacımız ulaşımda güvenli ve konforlu bir hizmet sunmak. Mevcuttaki otobüslerin uzunluğu 8 metre. Bu da ciddi anlamda bir yoğunluğa sebep oluyor. Yeni otobüslerimiz ise 12 metre, koltuk sayısı daha fazla ve daha geniş. Haliyle daha fazla yolcu kapasitesine sahip. Aynı zamanda bu otobüsler yedek parça, yakıt ve bakım maliyetlerinin düşük olmasıyla kooperatifimize büyük katkı ve tasarruf sağlıyor. Esnafımızın yanında yer almaya devam edeceğiz."

Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şaban Yalman ise yeni otobüslerin hem kooperatifi hem de vatandaşları rahatlatacağını söyledi.

Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı İsmail Hakkı Öztürk de verilen destekler için Başkan Uzun'a teşekkür ederek, yeni otobüslerin hayırlı olmasını diledi.

Programda, geçen günlerde kullandığı halk otobüsünde yolcunun unuttuğu altını sahibine teslim eden şoför Sefa Terekli de ödüllendirildi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu

Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hadise sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi

Sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi
Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş: Bunlar beni öldürecek

Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş
2 gün önce kaybolan kadının cansız bedeni çalılıkta bulundu

Günlerdir kayıp olan kadından acı haber geldi
Ailesini katletti! Kusursuz planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu

Kusursuz katliam planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu
Hadise sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi

Sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
TBMM'de tansiyon yükseldi, vekiller birbirine girdi! İşte o anlar

TBMM'de tansiyon yükseldi, vekiller birbirine girdi!
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
Ahmet Çakar serbest bırakıldı! İşte ilk sözleri

Defalarca hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında son karar
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
DEM Parti İmralı heyetinden Bahçeli görüşmesi sonrası açıklama: Süreçte 2. aşamaya geçildi

Görüşme sonrası Buldan konuştu, Bahçeli "İmzamı atarım" dedi
Hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Jeffrey Garcia'dan acı haber geldi

Hastaneye kaldırılmıştı! Ünlü komedyenden acı haber geldi
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
title