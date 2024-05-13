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Sivas Belediyesi Özbelsan'da 160 Geçici İşçi Alımı Yaptı

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Sivas Belediyesi iştiraki olan Özbelsan'da istihdam edilmek üzere 160 geçici işçi alımı yapıldı. İşçiler, şehrin gelişmesi için park, bahçe, refüjlerin bakımı, çevre temizliği gibi görevlerde çalışacak.

Sivas Belediyesinin iştiraki olan Özbelsan'da istihdam edilmek üzere 160 geçici işçi alımı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde Özbelsan AŞ bünyesinde İŞKUR aracılığı ile istihdam edilecek mevsimlik işçilerle bir araya gelerek yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi.

İşçilerin 6 ay şehrin gelişmesi için önemli çalışmalar yapacağını belirten Uzun, "Bu sürecin hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Belediyenin çeşitli birimlerinde görevlendirileceksiniz. En üstün şekilde hizmette bulunmanızı istiyoruz. Yeni bir süreç başladı, bahar ayı içerindeyiz. Şehir bizden hizmet bekliyor. Bu süreci sizlerle birlikte geçireceğiz. Hepinize görevinizde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Başvurular sonrası çekilen kurayla işbaşı yapan işçiler, park, bahçe ve refüjlerin bitkisel bakımının yapılması, ağaç ve fidan dikimi, çim biçimi, çevre temizliği, bordür plaka döşeme ve kamusal altyapının yenilenmesi, Sıcak ve Soğuk Çermik Kaplıcaları'ndaki havuz, banyo ve otellerin temizliği, kent içi temizlikler gibi ihtiyaç duyulan birimlerde görevlendirilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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