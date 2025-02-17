Sivas Belediyesi'nden Ramazan Desteği: Dar Gelirli Aileler İçin Haftalık 500 Lira

Sivas Belediyesi, kent merkezindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ramazan ayı boyunca pazar alışverişi desteği sağlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde ikamet eden dar gelirli ailelerin ramazan ayında sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşılamaları için haftalık 500 lira destek verilecek.

Vatandaşların Gülkart hesaplarına yatırılacak ödemeler, pazar esnafının cep telefonlarına yüklenecek özel bir uygulamayla pazar alışverişlerinde kullanılabilecek.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, projeyi duyurmak amacıyla Tuzlugöl Mahallesi'ne kurulan semt pazarını ziyaret etti.

Dar gelirli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılarken, yerel esnafın da desteklenmesini sağlayan bir sistem oluşturduklarını belirten Uzun, Gülkart'a yatırılacak ödemelerin pazarcı esnafın cep telefonlarına yüklenecek bir uygulama vasıtasıyla alışverişlerde kullanılabileceğini belirtti.

Sivas Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Halil Şahin ise sağlanacak destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gülkart ile yapılacak alışverişlerde pazar esnafı olarak vatandaşlara ilave yüzde 10 indirim sağlayacaklarının müjdesini verdi.