Ankara'da sendika şube başkanı sekreterini öldürüp intihar girişiminde bulundu

Sendikada cinayet! Başkan, sekterini öldürüp kendini vurdu
DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı gözaltına alındı

İlk hamlesi resmi indirmek olmuştu! Belediye başkanı gözaltına alındı
Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Dekan yardımcısı vuruldu

Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısı vuruldu
Müsilaj krizinden hatırlanan BAGFAŞ'a 1 milyon 300 bin lira para cezası

Müsilaj krizinin aktörlerinden biri olan fabrikaya rekor ceza

Sivas Belediyesi'nden Ramazan Desteği: Dar Gelirli Aileler İçin Haftalık 500 Lira

Sivas Belediyesi'nden Ramazan Desteği: Dar Gelirli Aileler İçin Haftalık 500 Lira
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Belediyesi, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara pazar alışverişi desteği sağlayacak. Dar gelirli ailelere haftalık 500 lira destek verilecek ve bu ödemeler Gülkart hesaplarına yatırılacak. Proje, yerel esnafı da destekleyecek şekilde tasarlandı.

Sivas Belediyesi, kent merkezindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ramazan ayı boyunca pazar alışverişi desteği sağlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde ikamet eden dar gelirli ailelerin ramazan ayında sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşılamaları için haftalık 500 lira destek verilecek.

Vatandaşların Gülkart hesaplarına yatırılacak ödemeler, pazar esnafının cep telefonlarına yüklenecek özel bir uygulamayla pazar alışverişlerinde kullanılabilecek.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, projeyi duyurmak amacıyla Tuzlugöl Mahallesi'ne kurulan semt pazarını ziyaret etti.

Dar gelirli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılarken, yerel esnafın da desteklenmesini sağlayan bir sistem oluşturduklarını belirten Uzun, Gülkart'a yatırılacak ödemelerin pazarcı esnafın cep telefonlarına yüklenecek bir uygulama vasıtasıyla alışverişlerde kullanılabileceğini belirtti.

Sivas Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Halil Şahin ise sağlanacak destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gülkart ile yapılacak alışverişlerde pazar esnafı olarak vatandaşlara ilave yüzde 10 indirim sağlayacaklarının müjdesini verdi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
img

Zamanlama manidar! İsrail'den Orta Doğu'yu karıştıracak suikast
img

İlk hamlesi resmi indirmek olmuştu! Belediye başkanı gözaltına alındı
img

Türkiye'ye 5 milyar dolar geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir dönem saçını sarıya boyatan Meral Akşener'in son hali

Bu görüntüsünden eser yok! İşte Meral Akşener'in son hali
Özcan Deniz'den kötü haber! Eşi Samar Dadgar'ın paylaşımı endişelendirdi

Özcan Deniz'den kötü haber! Eşi Samar Dadgar paylaştı
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısına şoke oldu

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısına şoke oldu
İsrail saldırısında Hamas komutanı Muhammed Şahin hayatını kaybetti

Zamanlama manidar! İsrail'den Orta Doğu'yu karıştıracak suikast
Yılın aşkında dikkat çeken yaş farkı! Tom Cruise ile Ana de Armas'ın o görüntüleri büyük ses getirdi

Yılın aşk bombasında dikkat çeken yaş farkı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.