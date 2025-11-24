Sivas Belediyesi'nden Dar Gelirli Emeklilere Taşıl İyileştirmesi

Sivas Belediyesi, kentteki dar gelirli emeklilere yönelik sağladığı aylık 2 bin liralık nakit desteği, 2026 yılı itibarıyla 2 bin 500 liraya çıkardı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, emeklilerin ekonomik sıkıntılarını hafifletmek ve yaşam standartlarını iyileştirmek amacıyla Belediye Başkanı Adem Uzun tarafından ocak ayında başlatılan nakit destek ödemeleri 2026 yılında da devam edecek.

Mevcut destekten yararlanan emekliler, herhangi bir başvuru yapmadan ödemelerini almayı sürdürecek. Ayrıca, bu imkandan yararlanmak isteyen yeni emekliler için de başvurular 24-28 Kasım arasında alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, dar gelirli emeklilere her ay maddi destek sağlayacaklarına dair sözlerinin olduğunu belirtti.

Bu kapsamda ocak ayından itibaren dar gelirli emeklilere her ay 2 bin lira destek sağladıklarını anımsatan Uzun, "2026 yılında da bu desteklerimiz artarak devam edecek. Ödemelerimizi 2 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Bizden şu anda destek alan emeklilerimiz başvuru yapmayacaklar. Çünkü onların destekleri önümüzdeki yıl da devam edecek." ifadesini kullandı.