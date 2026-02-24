Haberler

Şişli'de İBB'nin yola taşıdığı trafoya esnaftan tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) inşaatı nedeniyle yola taşınan trafo, çevredeki esnafın gelirlerini olumsuz etkiledi. İş yerlerinin görünmemesi ve yolu kapatması nedeniyle esnaf, mağduriyet yaşadığını belirtti.

Şişli'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) hizmet binası inşaatı nedeniyle yaklaşık bir buçuk yıl önce yola taşıdığı trafoya esnaf tepki gösterdi.

Meşrutiyet Mahallesi Samanyolu Sokak'ta yaklaşık bir buçuk yıl önce İBB'ye ait hizmet binası inşaatı nedeniyle caddenin elektriğini sağlayan trafo, bulunduğu konumdan yola alındı.

Trafo nedeniyle yol ve bir kaldırım, taşıt ile yaya trafiğine kapandı.

Çevredeki esnaf, iş yerlerinin trafo nedeniyle görülmediğini, gelirlerinin azaldığını gerekçe göstererek duruma tepki gösterdi.

AA muhabirine konuşan terzi Ahmet Beyaz, trafonun bir an önce kalkmasının kendileri için iyi olacağını söyledi.

Beyaz, bu durumun işlerini etkilediğini ifade ederek "Tüm esnaf arkadaşlar şikayetçi, bir buçuk yıldır trafo dışarıda. Diğer taraftan gelen insanlar burayı kapalı sanıyorlar." dedi.

Sokakta tekstil üzerine faaliyet gösteren iş yerinin sahibi Murat Çubuk ise trafonun orada bulunmasının işlerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Çubuk, "Yol trafiğe açıktı, şu an yolu da kullanamıyoruz. Esnafımız zor ve mağdur durumda çünkü mal yükleyip, indiremiyor. Uzaktan taşımak zorunda kalıyorlar. Trafo nedeniyle müşterilerimiz başka yerlere kayıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık

Göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Edirne'nin eski belediye başkanı taşkında mahsur kaldı, ekipler botla tahliye etti

Edirne'de taşkın kabusu! Botla kurtarılan isim herkesi şaşırttı
Galatasaray maçı öncesi kötü haber! Yıldız futbolcu oynayamayacak

Galatasaray maçı öncesi kötü haber! Yıldız futbolcu oynayamayacak
Sarhoşken FBI görevlisine attığı mesaj başını yaktı! Rus ajanı kıskıvrak yakalandı

Sarhoşken telefona sarıldı, attığı mesaj Rus ajanını ele verdi
Kıvanç Tatlıtuğ, iş insanı Halit Yukay'la son konuşmasını mahkemede anlattı

Mahkemede o anları güçlükle anlattı: Son konuşmamız oldu
Edirne'nin eski belediye başkanı taşkında mahsur kaldı, ekipler botla tahliye etti

Edirne'de taşkın kabusu! Botla kurtarılan isim herkesi şaşırttı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı

Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt