Şişli Belediyesi İşçileri Maaş Eksikliği Nedeniyle Oturma Eylemi Yaptı

Şişli Belediyesine bağlı bazı işçiler, maaşlarını eksik ve düzensiz aldıkları gerekçesiyle belediye binası önünde oturma eylemi yaptı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel-İş 3 No'lu Şubesi'ne bağlı işçiler, "Direne direne kazanacağız" sloganları atarak, "Bizimkisi bir hak alma mücadelesi" yazılı pankart açtı.

DİSK Genel-İş 3 No'lu Şube Sekreteri Neşe Karaçimen, basın açıklamasında, hak edişleriyle ilgili sıkıntılarının devam ettiğini söyledi.

Karaçimen, "Belediye yönetimimiz aylardır ücret ödeme görevini tam olarak yerine getirmemektedir. Maaşlarımızın eksiksiz ve tam yatırılması için tekrar tekrar çağrı yapmaktayız. Fakat bu çağrılarımız ne yönetim tarafından ne de sayın başkanımız tarafından ısrarla duyulmamaktadır." diye konuştu.

"Çok maaş almıyor ve fazlasını istemiyoruz"

Aldıkları maaşlarla geçinemediklerini dile getiren Karaçimen, şunları kaydetti:

"Toplu iş sözleşmemizden doğan haklar gereği maaşlarımıza ek olarak ödenen yol, yemek ve ikramiye paraları ise asıl ücretimizmiş gibi sunularak çok maaş alıyormuşuz algısı yapılmaktadır. Fakat biz işçilerin günlük yevmiyesi 1100 liradır. Çok maaş almıyor ve fazlasını istemiyoruz. Tek isteğimiz ekonomik şartların zor olduğu İstanbul'da, emeğimizin karşılığını eksiksiz ve tam almaktır."

Grup, oturma eyleminin ardından dağıldı.