Şırnak Valisi Ekici, Tekstilkent'teki Kadın İstihdamını Destekledi

Şırnak Valisi Ekici, Tekstilkent'teki Kadın İstihdamını Destekledi
Güncelleme:
Şırnak Valisi Birol Ekici, Silopi ilçesindeki Tekstilkent'te faaliyet gösteren bir tekstil atölyesini ziyaret ederek kadın istihdamına dair bilgiler aldı. Atölye sahibi, tesisin genişlemesiyle istihdamın artacağını vurguladı.

Şırnak Valisi Birol Ekici, Silopi ilçesinde faaliyet gösteren tekstil atölyesine ziyarette bulundu.

Vali Ekici, Habur Sınır Kapısı yanındaki Tekstilkent'te faaliyet yürüten atölyeyi ziyaret ederek, ilgililerden bilgi aldı.

Üretim alanlarını gezen Vali Ekici, kadın çalışanlarla sohbet ederek, çalışma koşulları hakkında bilgi aldı.

Ekici, tesisin bölgedeki kadın istihdamına öncülük ettiğini belirterek, "Bu tür yatırımlar sadece ekonomik değil, sosyal dönüşüm açısından da büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Atölye sahibi Hüseyin Taşkın da üç bloktan oluşan Tekstilkent'in yalnızca bir bloğunun faaliyette olduğunu işaret ederek, geriye kalan blokların da üretime geçmesiyle istihdamın en az üç katına çıkacağını söyledi.

Vali Ekici'ye ziyaretinde, Kaymakam Çağlar Partal, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ve İŞKUR İl Müdürü Hacı Sofuoğlu'nun eşlik etti.

Kaynak: AA / Mehmet Demirhan - Güncel
Haberler.com
