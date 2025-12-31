Haberler

Şırnak Valisi Ekici'den yeni yıl mesajı

Güncelleme:
Şırnak Valisi Birol Ekici, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, Şırnak'ın enerji merkezleri arasında yer aldığını belirtti ve 2026 yılının barış ve huzur getirmesini diledi.

Ekici, mesajında, yeni bir yıla hep birlikte kavuşmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Tarihin her döneminde olduğu gibi yeni yılda da Şırnak'ın sahip olduğu yer altı zenginlikleriyle, özellikle petrol üretimiyle ülkenin önemli enerji merkezlerinden biri olmaya devam ettiğini aktaran Ekici, şunları kaydetti:

"Bu kadim şehirde huzur ve güven ortamının korunması en temel vazifemizdir. Bu anlayışla 2026 yılını esenlik ve coşkuyla karşılayabilmek için tüm kurumlarımızla görevimizin başındayız. Bu düşüncelerle, hizmet etmekten onur duyduğum kıymetli Şırnaklı hemşerilerimin ve aziz milletimizin her bir ferdinin yeni yılını kutluyorum. 2026 yılının Şehr-i Nuh'umuzda, aziz vatanımızda ve dünyada barış, huzur ve güzelliklerin artmasına, kardeşliğimizin pekişmesine, milli birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Orhan Erden - Güncel
