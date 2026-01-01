Tazelenme Üniversitesi ile ikinci baharlarında sosyalleşme fırsatı buldular

Şırnak Üniversitesinde "60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi" kapsamında verilen eğitimlerden yararlanan 60 yaş üzeri bireyler, sportif etkinliklerle de sosyalleşme fırsatı buluyor.

İleri yaştaki bireylerin aktif ve üretken yaşam sürmelerine katkı sağlamayı, yaşam boyu öğrenme anlayışını yaygınlaştırmayı amaçlayan proje kapsamında Şırnak Üniversitesine başvuran 60 yaş üzeri 11'i emekli öğretmen 25 kişi, akademisyenlerce verilen tarım, sağlık ve spor eğitimlerine katılıyor.

Üniversite sıralarında gençlerle bir araya gelen katılımcılar voleybol, masa tenisi ve dart turnuvalarına katılarak sosyalleşiyor ve moral kazanıyor.

2 yıl sonunda başarı belgesi verilecek

Şırnak Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Dr. Öğr. Üyesi ve proje koordinatörü Nurullah Yelboğa, AA muhabirine, üniversite olarak yaklaşık 10 ay önce projeye dahil olduklarını belirtti.

Yelboğa, kayıt yaptıran, eğitimlere ve sosyal etkinliklere katılan 60 yaş üzeri 25 kişiye 2 yılın sonunda başarı belgesi vereceklerini ifade ederek, "Projenin amacı sağlıklı yaşlanma ve üniversite atmosferi içerisinde hayat boyu eğitim ve öğretime devam etmektir. Burada öğrencilerle kaynaşma, farklı branşlardaki hocaların eğitimlerinden faydalanma ve aktif bir yaşlılık geçirme temel hedef. Katılımcılar üniversitenin tüm olanaklarından faydalanabiliyorlar. Servis hizmeti de veriliyor. Katılımcıların heyecanlı ve istekli olmaları bizleri mutlu ediyor." dedi.

Katılımcıların haftada 1 gün 4 saat eğitimlerden faydalandığını dile getiren Yelboğa, önümüzdeki süreçte 60 yaş ve üzeri kadınların da bu projeye katılmasını arzu ettiklerini belirtti.

"30 yıldır oynamadığım masa tenisi ve dart oynadım"

Üniversitede eğitim gören emekli öğretmen İhsan Gören, "Öğrenmenin yaşı yoktur" diyerek yeniden üniversiteli olduklarını belirterek, bu eğitimlere güzel duygularla başladıklarını söyledi.

Gören, "Yeni bilgiler edinme ihtiyacıyla buraya başladık. Yıllar sonra tekrar üniversite sıralarında öğrenci olarak yer almak gerçekten güzel bir duygu. Hocalarımızdan çok güzel bilgiler alıyoruz. Bu programı tertip eden hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Genç kardeşlerimizle bir araya gelip çok güzel etkinliklerde bulunuyoruz. Kendimizi daha fazla genç hissediyoruz. 30 yıldır oynamadığım masa tenisi ve dart oynadım. Bu etkinliklerin artmasını diliyoruz." diye konuştu.

Üniversitede yüksek lisans yapan gençlerden Öznur Turay da proje kapsamında üniversitede 60 yaş üstü kişilerle masa tenisi ve dart turnuvasında bir araya geldiklerini ve yaptıkları sohbetlerde onların hayat tecrübelerinden istifade ettiklerini belirtti.

Turay, "Haftaya da yüzme ve voleybol için karar aldık. Böylelikle her hafta farklı bir etkinlikte kaynaşmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Rihan Erzen de 60 yaş üstü bireyler için sporun büyük önem taşıdığını dile getirerek, bu kapsamda onlarla sportif etkinliklerde buluştuklarını belirtti.

Erzen, "Onları üniversitenin spor tesislerinden faydalanmaya davet ediyoruz. Onları masa tenisi ve dart ile belki yıllar sonra buluşturmuş olduk. Çok da eğlenceli geçti." dedi.???????