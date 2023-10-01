Şırnak'ta yaylalardan heliz otu toplanıyor

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesindeki yaylalarda toplanan heliz otu, kış aylarında hayvanlara yem olarak verilmek üzere beldeye getiriliyor.

Yaylalarda toplanan 'heliz otu' at sırtında beldeye indiriliyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesindeki yaylalarda toplanan "heliz otu", kış aylarında hayvanlara yem olarak verilmek üzere araçların gitmediği bölgeden çuvallarla at sırtında beldeye getiriliyor.

Yüksek rakımlı Tanin Yaylası'nda ilkbahar aylarında toplanan heliz otu, kuruduktan sonra torbalara koyulup, 2 ay bekletiliyor. Sonbahar aylarında havaların soğumasıyla beraber at ve katır sırtında 9 kilometrelik mesafe katedilerek yola indirilen saman ve heliz otu balyaları, beldeye getiriliyor. Zorlu yolculukta günlerce çalışan çiftçiler, otu kış aylarında hayvanlarına yem olarak veriyor.

Çiftçi Halit Yıldırım, yaylada topladıkları otları orada öğüttüklerini ve daha sonra atlarla yola indirdiklerini söyledi. Yorucu bir iş olduğunu ve ilkbahar aylarında başladıklarını belirten Yıldırım, "Yaylamıza yol gidiyor ama bazı bölgelere gitmediği için mecbur atlarla getiriyoruz. Kışın hayvanlara yem olarak vereceğiz" dedi.