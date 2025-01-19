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Şırnak'ta Susamlar Su Değirmeninde Tahin Haline Geliyor

Şırnak'ta Susamlar Su Değirmeninde Tahin Haline Geliyor
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Şırnak'ta toplanan susamlar, su değirmeninde işlenerek tahin olarak sofralara ulaşıyor. İşletme sahipleri, doğal yöntemlerle ürettikleri tahinin kalitesine ve ekmek paralarına sahip olduklarına dikkat çekiyor.

Şırnak'ta sofralara ulaşan tahin su değirmeninde işleniyor

ŞIRNAK - Şırnak'ta toplanan susamlar, su değirmeninde işlenerek tahin halinde getirilip sofralara ulaştırıyor.

İl ve ilçelerde üretilen tonlarca susam toplanarak merkeze bağlı İkizce köyünde bir vatandaşa ait su değirmenine getiriliyor. Su değirmeninde ilkel yöntemlerle yapılan tahin, daha sonra sofralara ulaştırılıyor. İşletme sahibi Emine Bayat, yıllardır bu işi yaptıklarını, kent genelinde herkesin gelip buradan tahin aldığını söyledi. Bayat, "Tarlalarımızda yetiştirdiğimiz susamların hepsi doğal. Ustalığı çok zor, yıllardır bu işi yapıyoruz. 5 aile bu işten ekmek yiyoruz. Devletimiz destek verirse işimizi büyütmek istiyoruz" dedi.

Koçer Bayat ise 13 yıldır bu değirmende çalıştığını belirterek, "Çocuklarımızın ekmek teknesidir. 5 aile geçimini bu değirmenden sağlıyor. Kilosunu 300 liradan satıyoruz. Köylerden, ilçelerden topladığımız susamları buradaki doğal su değirmeninde kızartıp tahin yapıyoruz. Devletimiz destek verirse işimizi büyütmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDAR GÖKÇE - Güncel
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