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Şırnak'ta kaçak 2 kilo 100 gram altın ele geçirildi

Şırnak'ta kaçak 2 kilo 100 gram altın ele geçirildi
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Şırnak'ta Cizre-Nusaybin kara yolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada piyasa değeri 13 milyon 200 bin lira olan 2 kilo 100 gram kaçak altın ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta kaçak 2 kilo 100 gram altın ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Cizre-Nusaybin kara yolu uygulama noktasında bir araçta arama yapıldı.

Aramada, piyasa değeri yaklaşık 13 milyon 200 bin lira olan 3 parça halinde toplam 2 kilo 100 gram altın ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
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