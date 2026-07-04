Şırnak'ta kaçak 2 kilo 100 gram altın ele geçirildi
Şırnak'ta Cizre-Nusaybin kara yolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada piyasa değeri 13 milyon 200 bin lira olan 2 kilo 100 gram kaçak altın ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak'ta kaçak 2 kilo 100 gram altın ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Cizre-Nusaybin kara yolu uygulama noktasında bir araçta arama yapıldı.
Aramada, piyasa değeri yaklaşık 13 milyon 200 bin lira olan 3 parça halinde toplam 2 kilo 100 gram altın ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Ekrem Payan