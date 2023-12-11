Şırnak'ta Husumetli Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Taşaltı mezrası Tolba mevkiinde husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada Ahmet G. ve oğlu Abdürrahim G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrollerde Ahmet G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Oğlu Abdürrahim G. ise Uludere Devlet Hastanesine kaldırdı. Olayla ilgili S.B. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞIRNAK