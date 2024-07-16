Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda geçen ay 41 bin 455 yolcuya hizmet verildi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini açıkladı.

Haziran ayında, iç hat yolcu trafiği 41 bin 455, havalimanına iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 797, taşınan yük ise toplam 446 ton olarak gerçekleşti.

Bu yılın ilk 6 ayında yolcu trafiği 215 bin 435, uçak trafiği 3 bin 437 ve yük trafiği ise 2 bin 68 tona ulaştı.