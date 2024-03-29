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Şırnak Belediyesi Filosuna 4 Yeni Araç Ekledi

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Şırnak Belediyesi, 2 arazöz, kamyon ve kanal görüntüleme aracı minibüsünü filosuna kattı.

Belediye bahçesinde düzenlenen törende, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, araçları inceledi.

Yarka, gazetecilere yaptığı açıklamada, halka daha kaliteli hizmet verebilmek için filolarına 4 yeni araç kazandırdıklarını söyledi.

Göreve geldiklerinde 45 araçları olduğunu ve aldıkları yeni araçlarla belediyedeki araç sayısının 140'a yükseldiğini ifade eden Yarka, şöyle konuştu:

"Kendi belediye bütçemizden aldığımız bu 4 yeni aracımızla hemşerilerimize daha iyi hizmet sunacağız. Bu araçların bir kısmı envanterimizde yoktu ve bu eksikliği tamamlamış olduk. Bu yeni seçimle inşallah seçildiğimizde Şırnak'ta 5 yıl daha en iyi hizmeti arkadaşlarımızla birlikte vereceğiz ve kenti daha iyi seviyelere getireceğiz. Bütün hemşerilerimiz müsterih olsun. Şırnak Belediyesi her geçen gün daha da güçleniyor."

Programa, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Rahmet Taşar, belediye meclis üyeleri ve belediye personeli katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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