Sırbistan ve Angola arasında 10 ikili işbirliği anlaşması imzalandı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço'nun görüşmesinde, iki ülke arasında ekonomi, yatırım, ulaştırma, tarım, çevre, bilgi teknolojileri ve posta hizmetleri dahil çeşitli alanları kapsayan 10 ikili işbirliği anlaşması imzalandı.

Vucic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a resmi ziyarette bulunan Lourenço'yu, Sırbistan Sarayı'nda törenle karşıladı.

Liderlerin baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kurumsal işbirliğinin geliştirilmesini amaçlayan 10 belge karşılıklı olarak imzalandı. İmzalanan belgeler arasında çifte vergilendirmenin önlenmesi, yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması, hava ulaştırması, tarım, çevrenin korunması, bilgi ve iletişim teknolojileri ile posta hizmetleri alanlarındaki anlaşma ve mutabakat zaptları yer aldı.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Vucic, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin güçlendiğini ve Angola'nın bağımsızlık yıl dönümünü kutladığını söyledi.

İki ülkenin birçok konuda çıkarlarının örtüştüğünü aktaran Vucic, "Her iki taraf da mevcut ekonomik işbirliği düzeyinden memnun değil. Ekonomik işbirliğinin artması ve yeni yatırımların hayata geçirilmesini bekliyoruz. Ekonomik ilişkilerimiz siyasi ilişkilerimizi takip etmek zorunda." ifadesini kullandı.

Belgrad'dan, Angola'nın başkenti Luanda'ya uçak seferlerinin başlatılacağını açıklayan Vucic, görüşmelerde çevre, ulaşım ağlarının inşası, savunma, yapay zeka ve yenilikçi teknolojilerin uygulanması gibi konuların ele alındığını belirtti.

Vucic, Angola'da tarımın gelişmesine Sırbistan'daki ilgili kuruluşların destek verebileceğini de sözlerine ekledi.

Lourenço ise iki ülke arasındaki siyasi dostluğun ekonomik ilişkilere de yansıdığını ancak henüz arzu edilen seviyeye ulaşmadığını söyledi.

İmzalanan anlaşmalarla işbirliğini daha da sağlamlaştıracaklarını ifade eden Lourenço, "Anlaşmalar sayesinde yatırımcılar, bir ülkeden diğerine sermaye ve kaynak aktarma konusunda güven kazanacaktır." dedi.

Savunma alanında Sırbistan ile işbirliği yapmak istediklerini belirten Lourenço, iki ülkenin uluslararası meselelerde benzer görüşler paylaştığını sözlerine ekledi.