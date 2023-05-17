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Sırbistan'da bazı okullar 'bomba ihbarı' nedeniyle tahliye edildi

Sırbistan'da bazı okullar "bomba ihbarı" nedeniyle tahliye edildi

Güncel Haberler

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bazı okullar bomba yerleştirildiği ihbarı üzerine tahliye edildi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bazı okullar bomba yerleştirildiği ihbarı üzerine tahliye edildi.

Sırbistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belgrad'daki 115 okulun e-posta adreslerine okullara patlayıcı yerleştirildiğine dair bildirimler gönderildi.

İhbar üzerine harekete geçen Sırbistan polisi, ilgili okullardaki öğrenci, öğretmen ve personeli tahliye etti.

Okulların bazılarında yapılan aramalarda bomba izine rastlanmazken eğitime kaldığı yerden devam edildi.

Tahliye edilen diğer okullarda da aramalar tamamlanana kadar eğitim faaliyetlerine ara verildi.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel

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