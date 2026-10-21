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Sinop Türkeli'de bol avlanan kalkan, kilogramı 1000-1250 liradan satışa sunuldu

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Sinop'un Türkeli ilçesinde kıyı balıkçılarının ağlarına bol miktarda kalkan takıldı ve tezgahlarda satışa sunuldu. Kalkanın kilogramı 1000 ila 1250 lira arasında değişen fiyatla satılırken balıkçı Mehmet Tunç, lezzetiyle ilgi gören kalkanın son yıllarda bol avlanmadığını söyledi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde tezgahlarda bol miktarda avlanan kalkan satışa sunuldu.

İlçede küçük boydaki tekneleriyle denize açılan kıyı balıkçılarının ağlarına bol miktarda kalkan takıldı.

Balık, kilogramı 1000 ila 1250 lira arasında değişen fiyatla satışa sunuldu.

Balıkçı Mehmet Tunç, AA muhabirine, Karadeniz açıklarında avlanan kalkanın tezgahlarda yerini aldığını söyledi.

Balığın yassı ve geniş gövdesiyle diğer balık türlerinden ayrıldığını vurgulayan Tunç, "Kalkan lezzetiyle çok ilgi gören bir balık türü. Maalesef son yıllarda avcılığı bol olmuyor. Zaman zaman böyle ağlarımıza bol takıldığı zamanlar oluyor. Tabii fiyatı diğer balıklara göre biraz pahalı. Ama yine de vatandaşlarımız ilgi gösteriyor." dedi.

Kaynak: AA
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