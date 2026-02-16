Sinop'ta Sosyal Market açıldı

Sinop'ta, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Sosyal Market açıldı.

Valilik binası içinde açılan markette, ihtiyaç sahibi vatandaşlara kıyafet desteği sağlanacak.

Vali Mustafa Özarslan, açılışta yaptığı konuşmada, devlette, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışının esas olduğunu söyledi.

Devletin ve kamu görevlilerinin toplumda aç olanı doyurmak, açıkta kalanı korumak ve kendini yalnız hissedeni şefkatle kucaklamakla yükümlü olduğunu aktaran Özarslan, şöyle konuştu:

"Bu anlayış Türk milletini diğer milletlerden ayıran temel değerdir. Türk toplumu imece ve dayanışma ruhuna sahiptir. Açılışını yaptığımız sosyal markette bu köklü geleneğin günümüzdeki bir yansımasıdır. Küçük adımlar gibi görünen bu tür çalışmalar, uzun vadede büyük bir sosyal dayanışma geleneği oluşturacaktır."

Vali Özarslan, konuşmasında ayrıca ramazan ayı boyunca kent genelinde kamu kurumlarınca verilecek hizmetlere yönelik katılımcılara bilgi verdi.