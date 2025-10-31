Haberler

Sinop'ta Öğrenciler İçin 'Cennet Projesi' Başlatılıyor

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, çocukların bağımlılıklardan uzak durmaları için 'Müzik Resim ve Spor Çocuğun Cennetidir Projesi'ni hayata geçireceklerini açıkladı. Proje kapsamında 800 öğrenciye çeşitli eğitim malzemeleri dağıtılacak.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, öğrencileri bağımlılıklardan uzak tutmak amacıyla "Müzik Resim ve Spor Çocuğun Cennetidir Projesi"ni hayata geçireceklerini bildirdi.

Özarslan, yaptığı yazılı açıklamada, projenin Valilik himayesinde kaymakamlıklar ve paydaş kamu kurumlarının desteğiyle yürütüleceğini belirtti.

Proje kapsamında 800 öğrenciye müzik, resim ve spor aletleri dağıtılacağını vurgulayan Özarslan, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın tercihleri doğrultusunda eğitim malzemelerini en kısa sürede kendilerine ulaştıracağız. Müzik alanında gitar veya bağlama, resim alanında boya setleri ve resim çantaları ve spor alanında spor ayakkabısı, eşofman ve forma, şort. İl genelinde 800 çocuğumuz için planlanan projemiz yıl boyunca gençlik merkezleri, spor tesisleri ve halk eğitim merkezlerinde uzman eğitmenler eşliğinde hayata geçirilecek. Evlatlarımıza devletimizin bütün imkanlarını sunmak ve seferber etmek, vicdani sorumluluğumuzdur."

Kaynak: AA / Erkan Aksu - Güncel
