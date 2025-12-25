Haberler

Sinop'ta balıkçıların ağına mavi yengeç takıldı

Sinop'ta balıkçıların ağına mavi yengeç takıldı
Sinop'un Gerze ilçesinde balıkçılar ağına nadir görülen mavi yengeç taktı. Bu türün Karadeniz'de sıkça görülmeye başlamasının sebebi deniz suyundaki sıcaklık artışı olarak değerlendiriliyor.

Sinop'ta denize açılan balıkçıların ağına, Karadeniz'de nadir görülen mavi yengeç takıldı.

Gerze ilçesinde denize açılan balıkçılar, yaşam alanları genellikle okyanuslar, Akdeniz ve Kızıldeniz olan mavi yengeç avladı.

Balıkçı Zeki Çelik, AA muhabirine, bu türün genellikle sıcak denizlerde yaşadığını söyleyerek, "Ancak son yıllarda Karadeniz'de bizim de ağlarımıza sıklıkla takılmaya başladı. Bunun başlıca nedenini deniz suyundaki sıcaklık artışına bağlıyoruz. Zaten bilimsel olarak bu yönde yapılan değerlendirmeler var." dedi.

Çelik, mavi yengecin vatandaşlardan ilgi gördüğünü, birçok kişinin fotoğrafını çektiğini belirtti.

