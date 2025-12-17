Haberler

Sinop'ta üreticilere 45 milyon liralık hibe desteği sağlandı

Sinop'ta, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında üreticilere 45 milyon liralık hibe desteği sağlandı ve 17 çapa ile 13 süt sağım makinesi dağıtıldı.

Sinop'ta, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında üreticilere 45 milyon liralık hibe desteği sağlandı.

Proje çerçevesinde, alımı yapılan yüzde 100 hibeli 17 çapa ile 13 süt sağım makinesi düzenlenen törenle üreticilere dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen törende konuşan Vali Mustafa Özarslan, kırsal kalkınmanın temel hedeflerinden birinin kadın üreticilerin ve ailelerin gelir düzeyini artırmak olduğunu söyledi.

Amaçlarının kırsalda yaşayan vatandaşların hane gelirlerini yükseltmek olduğunu vurgulayan Özarslan, bu noktada Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından önemli desteklemeler yapıldığını dile getirdi.

Üretimi güçlendirerek, ekonomik refahı tabana yaymanın önemine dikkati çeken Özarslan, şöyle konuştu:

"Bu destekler bir araçtır ve üreticilerimizin hayatına doğrudan katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda 2025 yılında Sinop genelinde yaklaşık 45 milyon liralık destek sağlandı. Gelecek yıl bu rakamı 65 milyon liraya çıkarmayı hedefliyoruz. Teslim ettiğimiz bu makineler, özellikle küçük ölçekli işletmelerimiz için büyük önem taşımakta. Hem iş gücü tasarrufu sağlamakta hem de üretimde kalite ve hijyen standartlarını yükseltmek için önemli katkılar sunmaktadır."

Vali Özarslan'ın konuşmasının ardından çapa ve süt sağım makineleri üreticilere dağıtıldı.

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel
